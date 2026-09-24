Дачница в городе Балаково решила замесить песок для стройки и нашла в нем кость мамонта

Балаковская дачница нашла кость мамонта в привезённом строительном песке.

Местная жительница решила сделать небольшой ремонт на дачном участке и сильно удивилась, когда ей привезли строительный песок с неожиданным сюрпризом — гигантской костью мамонта. Об этом сообщает газета «Балаково».

Надежда, как отмечается, владеет недвижимостью в одном из дачных кооперативов. В сентябре возникла надобность в проведении работ, так что для специальной смеси дачница заказала строительный песок. Его добыли со дна Волги и отвезли женщине.

В момент, когда россиянка хотела замесить песок для стройки, она и нашла крупную кость неизвестного гиганта. Надежда вскоре вышла на местного краеведа Юрия Каргина. Он же вместе с палеонтологами подтвердил смелую догадку женщины — это оказалась кость мамонта.

В Поволжье, как известно, много тысяч лет назад обитали не только мамонты, но и шерстистые носороги и бизоны. Их кости иногда попадаются на дне Волги. Также следы древних животных встречают в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях.

Ольга Сергеева