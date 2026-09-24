В Саратове с 25 сентября изменятся тарифы ещё на трех автобусных маршрутах

С 25 сентября в Саратове изменится стоимость проезда на трёх муниципальных автобусных маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам.
Соответствующие уведомления перевозчиков опубликованы комитетом по транспорту городской администрации.
На маршруте № 33, который обслуживает ООО «АРПО-Транс», стоимость поездки увеличится с 45 до 50 рублей.
Для пассажиров маршрута № 63 (АО «Петровское АТП») проезд подорожает с 46 до 50 рублей.
На маршруте № 105, обслуживаемом ООО «ТК Властелин», тариф вырастет с 48 до 50 рублей.
Уведомления об изменении стоимости перевозчики направили организатору пассажирских перевозок 10 сентября 2026 года.
Ольга Сергеева