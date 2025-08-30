Дачницы из Саратовской области снялись в садовом реалити-шоу

Четыре саратовские дачницы стали участницами телепроекта «Четыре дачи» на канале «Пятница!».

В числе конкурсанток — Марианна Лиходаева (Саратов), Любовь Власенко (пос. Шумейка), Елена Ястремская и Жанна Сучкова (Энгельс).

Участницам предстоит доказать, что именно их загородный дом достоин звания лучшего. Оценка будет проводиться по пяти критериям: состояние дома, организация огорода, оригинальные садовые решения, умение принимать гостей и общее впечатление от дачи.

Победитель проекта получит возможность реализовать свою дачную мечту за счёт телеканала.