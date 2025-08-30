В Саратове на новый мессенджер МАХ перейдут школы и поликлиники

В Саратове с середины сентября мессенджер МАХ станет обязательным для образовательных и медицинских учреждений.

Как сообщают читатели интернет-издания «Новости Саратова», родительские чаты школ и детских садов будут переведены с платформы «Сферум» на новый российский мессенджер. Аналогичный переход ожидает и чаты вузов.

Медицинские учреждения также начали уведомлять пациентов о переносе коммуникации в МАХ через чат-боты в Telegram с 1 сентября.

Напомним, что ранее на данный мессенджер уже перевели саратовских чиновников.

С осени 2025 года МАХ станет обязательным для предустановки на все новые устройства в России вместо VK Мессенджер, согласно новому законодательству.