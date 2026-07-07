Дефицит бензина в Саратовской области: спрос на ночные заправки вырос в 2 раза

Российские водители переходят на ночные заправки.

В Саратовской, Ивановской, Тульской и Ульяновской областях автовладельцы всё чаще выбирают ночное время для покупки топлива. По данным платёжных систем, число транзакций с полуночи до 6 утра увеличилось почти в 2 раза, при этом средний чек снизился на 2–15%.

Эксперты связывают тенденцию с желанием водителей избежать дневных очередей и ажиотажа, а также с действующими ограничениями на отпуск топлива.

В Саратовской области лимит на продажу бензина — 30 литров на машину — продлён до 15 июля. Аналогичные меры введены в десятках регионов. Власти и УФАС продолжают мониторинг ситуации, ожидая, что принятые федеральные меры начнут стабилизировать рынок в ближайшие недели.

Ольга Сергеева