В Саратове коренщику готовы платить от 60 тысяч рублей

Саратовское предприятие ищет коренщика с достойной зарплатой.

На одном из сайтов объявлений появилась вакансия от местного производителя солений, салатов и квашеной продукции. Компания работает только с натуральными овощами и ищет сотрудника на должность коренщика.

Напомним, коренщик — это специалист по первичной обработке овощей: он занимается чисткой, мойкой и нарезкой корнеплодов и других продуктов перед их дальнейшей переработкой.

В обязанности войдёт подготовка сырья. От соискателя требуются внимательность, аккуратность, обучаемость и ответственное отношение к делу. График работы — 5/2 с 8:00 до 17:00. Заработная плата — от 60 тысяч рублей на руки после вычета налогов.

Ольга Сергеева