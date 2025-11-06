Делегация Саратовской области приняла участие в Международном фестивале «Народы России и СНГ»

В Москве с 31 октября по 5 ноября прошел Международный фестиваль «Народы России и СНГ», организованный Федеральным агентством по делам национальностей.

Мероприятие, традиционно приуроченное ко Дню народного единства, является ключевой площадкой для обсуждения вопросов реализации государственной национальной политики. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

В работе Фестиваля приняла участие делегация Саратовской области в составе исполняющего обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Дениса Попонова и руководителей национально-культурных организаций региона.

Участники Фестиваля на пленарных заседаниях, тематических секциях, а также в формате рабочих совещаний и стратегических секций обсудили актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, исторической памяти, противодействия деструктивным идеологиям, социально-культурной адаптации иностранных граждан и защите исторической памяти.

На площадке Фестиваля все участники присоединились к X Большому этнографическому диктанту, а также приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов IX Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

Все участники Фестиваля смогли посетить лекции от Русского географического общества о традициях коренных народов, кинопоказы современных фильмов, фотовыставки и интерактивную экспозицию «Путешествие по России». Ярким событием культурной программы стал гала-концерт фестиваля «Современная музыкальная карта России», где были представлены музыкальные сочинения, отражающие традиции и культуры регионов.

«Фестиваль «Народы России» – это уникальная площадка, где деловая повестка сочетается с живым культурным обменом. Совместно с коллегами из российских регионов удалось не только обсудить стратегические вопросы реализации государственной национальной политики, но и на практике увидеть, как общие для всех народов России ценности – уважение к традициям, память о предках, стремление к развитию – находят свое воплощение в самых разных культурах. Для многонациональной Саратовской области этот опыт крайне важен для выстраивания более эффективной работы в сфере государственной национальной политики на территории региона», – отметил Денис Попонов.

Подготовила Ольга Сергеева