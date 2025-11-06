Депутат Мария Усова высказалась о специалистах, которые требуются на предприятиях

Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова прокомментировала сегодняшнее заседание парламента региона.

Как написала Усова в своем ТГ-канале «Колонка издателя У.М.», сегодняшнее заседание областной Думы было продуктивным и социально значимым. Депутаты приняли ряд важных решений, направленных на поддержку молодежи и развитие муниципалитетов.

Прежде всего, был расширен перечень профессий для государственной поддержки молодых специалистов.

«Теперь в него вошли крайне востребованные промышленностью слесари механосборочных работ и операторы станков с ЧПУ. Одновременно мы обеспечили равные права для всех выпускников, установив, что срок службы по призыву или участия в СВО не будет учитываться в периоде обязательного трудоустройства.

Значительные решения приняты и в бюджетной сфере. В рамках корректировки бюджета дополнительная поддержка будет направлена, в том числе, в Турковский, Романовский и Калининский районы моего избирательного округа. Эти средства помогут муниципалитетам выполнить первоочередные обязательства, а также будут направлены на обеспечение граждан лекарствами, ремонт учреждений и поддержку местных СМИ. Это конкретные шаги для улучшения жизни в районах», — отметила парламентарий.

Наталья Мерайеф