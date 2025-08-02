Дело Лисовского: Саратовский облсуд оставил приговор 7 лет тюрьмы в силе

Саратовский облсуд повторно изучил уголовное дело экс-руководителя газовой службы АО «Саратовгаз» Сергея Лисовского.

Судебная инстанция оставила в силе первоначальный вердикт: 7 лет 1 месяц строгого режима и штраф 960 тыс. рублей за коррупционные преступления.

Адвокаты и пострадавшая сторона оспаривали вину подсудимого, указывая на отсутствие доказательств корыстных мотивов и процессуальные нарушения.

В результате суд лишь дополнил наказание пятилетним запретом на работу с газовым оборудованием. Осужденный сохраняет право подачи кассационной жалобы.