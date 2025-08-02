50-летний мужчина погиб в дорожной аварии под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области 2 августа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Авария случилась около 13:15 в районе села Красный Партизан.

По данным экстренных служб, столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Датсун». За рулем отечественной машины находилась 43-летняя женщина, а иномаркой управлял 50-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Датсуна» погиб на месте. Женщина из «Гранты» получила травмы и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники ДПС, спасатели и медики. Точные причины аварии устанавливаются.