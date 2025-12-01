Демонтаж и документы: как в Саратове наводят порядок в имущественной сфере

За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости

В Саратове подвели итоги работы по благоустройству и очистке города от незаконных объектов на совещании с профильными структурами.

Продолжается работа по наведению порядка в земельно-имущественной сфере. За прошедшую неделю специалисты осмотрели 724 земельных участка, преимущественно на территориях СНТ. Результат этой системной работы есть: в ЕГРН за ноябрь внесены сведения о правообладателях в отношении 247 объектов недвижимости. Оформление прав — это гарантия защиты имущества для самих собственников.

Темпы очистки города от незаконных объектов не сбавляются: с начала года демонтировано уже 1786 незаконных конструкций, включая гаражи, торговые ларьки и рекламные щиты.

За неделю снесено 54 объекта. Работы по демонтажу велись в разных районах, в том числе на улицах Астраханской, Рабочей, 3-м Тепличном проезде и других. Особое внимание здесь — улицам Чернышевского, Астраханской, Усть-Курдюмской, которые входят в число приоритетных для очистки от «визуального шума».

Также продолжаем приводить в порядок фасады: за неделю заменено 7 вывесок на иностранных языках.

За прошедшую неделю специалистами администрации продолжено комплексное обследование субъектов предпринимательской деятельности. За неделю обследовано 387 объектов. Выявлено 192 нарушения в сфере торговли, 20 случаев отсутствия кассовых аппаратов и 51 факт неформальной занятости.

Отдельное поручение Михаил Исаев дал заместителям глав районных администраций по экономике: взять на контроль организацию елочных базаров, которые скоро начнут открываться в городе. Требование к внешнему виду — ограждения должны быть эстетичными и аккуратными, в едином стиле. Прилегающая территория должна содержаться в порядке, без навалов мусора и веток. Хаотичной торговли быть не должно.