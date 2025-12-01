«Газпром межрегионгаз Саратов» запускает традиционную акцию «Оплати газ – получи подарок!»

Компания «Газпром межрегионгаз Саратов» запускает традиционную акцию для абонентов, которые вовремя оплачивают счета за газ и следят за безопасностью своего газового оборудования. В этом году в рамках акции будет разыграно 95 ценных призов в виде бытовой техники: электрочайников, утюгов, тостеров, погружных блендеров и фенов.

Чтобы стать участником, нужно выполнить два простых условия:

— До 31 декабря 2025 года оплатить все счета за газ (включая декабрь);

— Иметь действующий договор на техническое обслуживание газового оборудования.

При соблюдении этих условий абоненты становятся участниками автоматически, дополнительных заявок подавать не нужно. Итоги будут подведены в феврале 2026 года.

Оплатить газ без комиссии можно в Личном кабинете абонента или в клиентском центре компании.

Подробности о проведении акции – на официальном сайте.