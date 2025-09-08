День города в Петровске пройдет без «пышных торжеств» и праздничного салюта

В Петровске Саратовской области День города пройдет без традиционного салюта и пышных торжеств.

Такое решение, как сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Калядин, связано с необходимостью перенаправить средства на поддержку земляков, участвующих в СВО.

По словам чиновника, после встречи с участниками спецоперации поступило множество просьб о помощи в приобретении необходимого снаряжения: беспилотников, раций и средств РЭБ.

Встает выбор: на одной чаше весов — однодневный праздник, на другой — защитники, которые рискуют жизнью, — пояснил свой выбор Калядин.

Вместо праздничных мероприятий администрация обратится к местному бизнесу и фермерам с просьбой о целевой помощи для военных. Это решение получило полную поддержку жителей в комментариях к публикации.