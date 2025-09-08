Бывший завод Bosch возобновил в августе производство электроинструмента в Энгельсе

В Энгельсе на бывшем заводе Bosch возобновилось производство электроинструмента под новым названием «Энгельс Электроинструменты».

Производство запустили в августе.

Предприятие будет выпускать углошлифовальные машины, дрели и перфораторы под брендом «Энгельс».

В пресс-службе предприятия заявили, что, несмотря на уход Bosch, здесь сохранили технологические компетенции. Вся продукция ориентирована на импортозамещение и производится из российских комплектующих. Её качество проверяют на специальных стендах и в реальных условиях.