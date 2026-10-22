День открытых дверей Президентской академии в Саратове

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24 октября 2026 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится День открытых дверей — важное мероприятие в жизни каждого абитуриента и его родителя, которое позволяет поближе познакомиться с ведущим вузом страны и его жизнью, выбрать программу обучения, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам приёма от представителей приёмной комиссии, деканов и руководства института.
Мероприятие позволит абитуриентам и их родителям узнать:
· о направлениях подготовки и специальностях;
· об особенностях учебного процесса и студенческой жизни;
· о внеучебной деятельности студентов;
· о стажировках и карьерных перспективах выпускников.
Также участники смогут пообщаться с преподавателями и студентами, задать интересующие вопросы.
День открытых дверей состоится 24 октября в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская).
Ознакомиться с более подробной информацией и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.
ИНН 7729050901