День открытых дверей Президентской академии в Саратове

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24 октября 2026 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится День открытых дверей — важное мероприятие в жизни каждого абитуриента и его родителя, которое позволяет поближе познакомиться с ведущим вузом страны и его жизнью, выбрать программу обучения, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам приёма от представителей приёмной комиссии, деканов и руководства института.

Мероприятие позволит абитуриентам и их родителям узнать:

· о направлениях подготовки и специальностях;

· об особенностях учебного процесса и студенческой жизни;

· о внеучебной деятельности студентов;

· о стажировках и карьерных перспективах выпускников.

Также участники смогут пообщаться с преподавателями и студентами, задать интересующие вопросы.

День открытых дверей состоится 24 октября в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская).

Ознакомиться с более подробной информацией и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.

ИНН 7729050901