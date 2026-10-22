С начала года общий долг жителей Саратовской области за вывоз мусора увеличился на 7%

По данным на 1 октября текущего года общая сумма задолженности жителей Саратовской области за коммунальную услугу по обращению с ТКО составляет почти 707 млн рублей. Так, с начала года общий долг потребителей увеличился почти на 46 млн рублей или 7%.

Совокупная цифра задолженности жителей региона за коммунальную услугу является критической и отражается на возможностях развития отрасли обращения с ТКО. Плата от потребителей — это основной источник финансирования деятельности региональных операторов. Несоблюдение платежной дисциплины напрямую влияет на возможность покупки ГСМ, ремонт и обновление парка спецтехники мусоровывозящих компаний. Именно своевременная оплата коммунальной услуги является залогом сохранения и повышения качества вывоза отходов.

Специалисты саратовского регоператора продолжат информационно-разъяснительную работу среди жителей региона, а также активную претензионную и исковую работу по взысканию задолженности.

Напоминаем, что обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена Жилищным кодексом РФ. Саратовский филиал «Ситиматик» предоставляет широкий спектр возможностей для оплаты: личный кабинет на сайте компании https://citymatic64.aisgorod.ru/, посредством qr-кода на платежных документах, через мобильные приложения банков, а также лично в отделениях Почты России и коммерческих банков.