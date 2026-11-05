День рождения отмечает Татьяна Иванушкина

Руководитель филиала БИОР «Умней» и регионального отделения Академии компьютерных наук Татьяна Иванушкина отмечает день рождения. Коллектив и партнеры отмечают вклад Татьяны Ивановны в развитие интеллектуального потенциала региона, который она успешно соединяет с фундаментальной педагогикой с передовыми цифровыми технологиями.



Деятельность Татьяны Иванушкиной на посту кандидата педагогических наук и доктора философии (PhD) служит ярким примером для коллег и подрастающего поколения. В адрес руководителя сегодня звучат пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и бодрости духа, дальнейших успехов в многогранной научной и организационной деятельности, реализации всех намеченных планов.