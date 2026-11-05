Саратовский регоператор: ветки и обрезки кустарников не относятся к твердым коммунальным отходам

Саратовский регоператор по обращению с ТКО напоминает жителям области и различным организациям о запрете складирования древесно-растительных отходов на контейнерных площадках. Несмотря на запрет, такие отходы массово появляются у площадок и захламляют прилегающие территории.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» ветки, листва, обрезки кустарников не относятся к твердым коммунальным отходам. Их нельзя сбрасывать в контейнеры, отсеки для КГО, бункеры-накопители, а также оставлять на территории места накопления ТКО. Саратовский регоператор проводит постоянную информационно-разъяснительную работу, однако экипажи мусоровывозящих компаний продолжают фиксировать нарушения федерального законодательства.

Появление растительных отходов всегда сопровождается дальнейшим несоблюдением гражданами и организациями правил складирования ТКО и КГО, поскольку к веткам и опилам деревьев начинают сбрасывать и твердые коммунальные отходы в мешках. Если же ветки появляются в контейнерах и емкостях для ТКО, это в большинстве случаев приводит к поломке механизма прессования у мусоровозов. В результате спецтехника снимается с маршрута для непланового ремонта.

Напоминаем, федеральное законодательство обязывает обеспечить вывоз древесно-растительных отходов образователей таких отходов, т.е. организаторов работ по опилу деревьев или субботников. Если ветки уже появились на контейнерной площадке, на полигон их должен вывезти собственник места накопления: управляющая организация или органы местного самоуправления.

Саратовские комплексы компании «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове принимают растительные отходы как от населения, так и юридических лиц на коммерческой основе. Таким образом, любой желающий может правильно утилизировать образовавшиеся древесно-растительные отходы, не нарушая федеральное законодательство. Обратиться за дополнительной информацией по данному вопросу можно в контакт-центр саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.