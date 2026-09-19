День рождения Саратова: певица Валерия поздравила родной город с 436-летием

Свой день рождения Саратов встречает тёплыми словами от знаменитых земляков.

Уроженка Саратовской области, советская и российская эстрадная певица Валерия поздравила город с праздником.

«Всем привет, друзья! Я Валерия. Я поздравляю Саратов с днём рождения. Хоть я сама и не жила практически в Саратове, но я уроженка Саратовской области. Для меня Саратов — это город, где живут мои родные и близкие, куда я очень часто приезжала и приезжаю на сегодняшний день, большей частью с гастролями», — сказала певица.

Валерия отметила, что с Саратовом связаны её детство, мечты и первые творческие впечатления — знакомство с театром, большими музыкальными коллективами, прогулки по набережной и парку «Липки».

«Я желаю этому городу процветания, желаю каждому живущему в Саратове счастья, благополучия, удачи, любви, всего самого доброго», — добавила она.

Ольга Сергеева