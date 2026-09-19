Саратовские многодетные семьи могут вернуть 50% от стоимости обучения ребенка

Саратовцам напомнили о компенсации 50% стоимости обучения для многодетных семей.

23 апреля вступил в силу Закон Саратовской области № 26-ЗСО, предусматривающий меру социальной поддержки многодетных семей — компенсацию 50% расходов на оплату обучения детей по договору об оказании платных образовательных услуг в организациях среднего профессионального и высшего образования. В том числе в филиалах, осуществляющих деятельность на территории Саратовской области.

Для назначения компенсации необходимо подать заявление в Управление социальной поддержки населения. Сделать это можно лично, через многофункциональный центр или в форме электронного документа с использованием единого портала госуслуг.

Ольга Сергеева