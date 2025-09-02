День знаний в ПИУ РАНХиГС объединил студентов и участников программы «Наши герои»

1 сентября в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина Президентской академии прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В мероприятии приняли участие почётные гости — участники боевых действий, финалисты региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои» — Олег Максимов, Олег Панфёров и Даниил Янклович.

Торжественное мероприятие традиционно открыл приветственным словом директор Института Виктор Чепляев, поздравив студентов с праздником и началом нового и важного этапа в их жизни. Он подчеркнул важность вклада наших солдат и офицеров, которые, рискуя здоровьем и жизнью, отстаивают суверенитет и честь России в специальной военной операции, благодаря чему молодое поколение может жить и учиться под мирным небом, строить будущее России. «Победа будет за нами, ведь мы – наследники Победителей!», – отметил Виктор Леонидович.

Военнослужащие также поздравили студентов с Днем знаний. В настоящее время они также обучаются в нашем Институте, проходя первый очный модуль региональной программы «Наши герои», реализуемой Президентской академией в лице Поволжского института управления и Высшей школы государственного управления РАНХиГС. «Мы сейчас тоже студенты Президентской академии, и уверенно можем сказать: Президент России выбрал Академию для реализации программы «Время героев» не случайно – у вас замечательные преподаватели! Те знания и планы, которые будут заложены в период обучения, во многом определят ваш предстоящий жизненный путь. Искренне желаем вам успеха на этом пути!» – отметили почетные гости.

День знаний в Поволжском институте управления стал важным событием для всех – студентов и участников СВО, которые вместе начали новый этап жизни. Присутствие ветеранов боевых действий – участников программы «Наши герои» напомнило о цене мира и ответственности, которую несёт молодое поколение, важности служения Родине в различных качествах.