Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о поверке и установке общедомовых приборов учёта

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим организациям о необходимости проверки работоспособности общедомовых приборов учёта(ОДПУ). Это одно из ключевых мероприятий при подготовке любого объекта к предстоящему отопительному сезону.



От надлежащего состояния прибора учёта, прохождения поверки, корректности снятия и передачи его показаний зависит точность начислений за отопление и горячее водоснабжение для всех потребителей дома.



При этом ряд управляющих организаций в регионе не всегда уделяют должное внимание контролю за исправностью ОДПУ. В таких случаях расчёты производятся не по фактическому расходу, а по утверждённому нормативу потребления тепловой энергии для многоквартирных домов. Расчёт по нормативу не зависит от температуры наружного воздуха, что не позволяет экономить в месяцы начала и окончания отопительного сезона.



Узнать актуальную информацию о неисправных или требующих поверки общедомовых приборов учёта можно на сайте.



Таким образом, любые нарушения в работе или несвоевременная поверка ОДПУ, а также некорректная передача данных могут стать причиной существенных переплат.



«Регулярный контроль за состоянием ОДПУ позволяет собственникам жилья оплачивать коммунальные услуги по фактическому потреблению. Мы настоятельно рекомендуем жителям проявлять инициативу и активно интересоваться у своих управляющих компаний статусом и исправностью общедомовых приборов учёта тепла», — подчеркивает директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.