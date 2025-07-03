Денис Жабкин: Как пассажиры в Саратове теряют время

Итак, чтобы доехать на троллейбусе 4 маршрута от Музейной площади до горпарка сегодня необходимо 50 минут!

Это менее 4 км.

Большую часть времени занимает выделенная полоса — 1,7 км, которую общественный транспорт в отсутствии автомобилей способен преодолеть за 5 минут, если будет двигаться со скоростью 20 км/час. Но в Саратове 1,7 км без препятствий преодолеваются более 30 минут. За последние 10 лет ситуация только ухудшилась.

Представляете, на сколько увеличивается оборотный круг троллейбуса и маршруток 42, 42к, 105, 93? Ну вот где-то на полчаса. То есть, чтобы соблюдать интервалы, на 4-й маршрут необходимо или дополнительно 2-3 дополнительных троллейбуса (100 млн руб). Или оторвать башку тем, кто полчаса держит троллейбусы на промежуточной остановке, как бандит в 90-е.

За 10 лет, что я говорю об этой проблеме, мне не раз писали, чтобы не лез, если хочу жить, т.к. это кого надо машины, и кто надо снимает сливки с такой ситуации. Кто-то снимает, а пассажиры теряют время или перестают пользоваться транспортом.