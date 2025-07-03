В Энгельсе руководитель управляющей компании присвоила 1,7 миллиона рублей платежей

УК в Энгельсе не перевела деньги за электроэнергию.

Региональная прокуратура выявила нарушения в работе управляющей компании «Технологии инженерных систем».

Выяснилось, что руководитель управляющей компании с февраля 2024 по март 2025 года удерживала платежи жителей за электричество, не перечисляя их поставщику. Общий ущерб превысил 1,7 млн рублей.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение ущерба путем обмана). Прокуратура контролирует ход расследования.