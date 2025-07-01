Денис Жабкин: Транспортное управление у нас вообще работает?

Уже 12 лет творится беспредел с этой промежуточной остановкой!!! Пассажиры уже устали проклинать и власти, и ГИБДД.

Можно уже книгу написать о том, сколько я об этой остановке рассказывал и в какие инстанции это отправлял. Но это никому не интересно.

Маршруточники тут набивают салон, чтобы больше никто в это тесное и душное пространство на следующей остановке не поместился. Чем больше влезет пассажиров по 40+ руб. с каждого, тем больше маржа.

Троллейбусы 4-го маршрута ходят очень редко, потому что каждый по полчаса стоит здесь, на выделенной полосе, предназначенной для скоростного движения общественного транспорта!

Пока жителей города будут считать отбросами, так и будем жить. Может до 100 рублей проезд повысить, чтобы маршруточники тут не стояли, стремясь забить полный салон? Но… Они все равно будут. Маржа же повысится, а значит надо набить людьми свою «Газель»…