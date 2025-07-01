В День ветеранов боевых действий в Саратове увековечили имена участников СВО

В Саратове в Парке Победы на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах» 1 июля состоялась церемония занесения имён погибших участников специальной военной операции.

Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.

Почтить память погибших героев собрались члены семей и близкие военнослужащих, участники и ветераны боевых действий, представители общественных организаций региона, органов власти, молодежь.

Перед собравшимися выступили губернатор области Роман Бусаргин и председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.

В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания. Настоятель храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского иерей Саратовской епархии Владимир (Новиков) совершил литию по погибшим Защитникам Отечества. Муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов также совершил дуа.

После возложения цветов к мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах» участники выстроились в единую колонну и прошлись со штендерами и баннером «Бессмертная Рота» к мемориалу «Вечный огонь».

Герой России, председатель комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы Александр Янклович вручил медали «За содействие СВО» наиболее активным волонтерам, оказывающих гуманитарную помощь фронту.

Завершилась мероприятие отпусканием шаров с символикой специальной военной операции.

Мероприятие организовано областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке правительства области и администрации Саратова.