Депутат Евгений Ковалев проверяет безопасность школ своего округа

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев изучает организацию безопасности в школах своего избирательного округа

Парламентарий посетил, в том числе, школу №23. По словам депутата, необходимые меры безопасности приняты, однако необходимо продолжать совершенствовать систему и не допускать формального подхода.

«Лично убедился: меры есть, но останавливаться нельзя. Поддерживаю мнение Алексея Васильевича, недостаточно просто посадить охранника у дверей. Школа должна быть под реальной защитой, которая исключает возможность проникновения посторонних и гарантирует безопасность каждому ребёнку», — отметил парламентарий.

Он добавил, что вместе с администрацией района и руководством образовательных учреждений уже обсуждаются конкретные предложения по усилению контроля.

«Родители должны быть уверены: отправляя ребёнка в школу, они доверяют его надёжной системе. И наша обязанность — обеспечить именно такие условия», — подчеркнул депутат.

Ранее, после инцидента с нападением мужчины на подростка во время урока в саратовской школе, Председателя Саратовской областной Думы Алексей Антонов поручил комитету областной Думы по образованию и культуре детально рассмотреть, как осуществляются меры безопасности в объектах системы образования.