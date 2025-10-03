Ударившего школьника саратовца освободили от ареста

Ленинский районный суд Саратова отказался заключать под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на школьника во время урока. Вместо этого суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 декабря.

Как выяснилось в суде, у обвиняемого трое детей, включая несовершеннолетнего сына. Мужчина имеет высшее образование и положительно характеризуется. В ходе заседания он принес извинения потерпевшему и признал свою вину.

Подсудимый объяснил, что конфликт произошел из-за систематических издевательств одноклассника над его сыном. По его словам, он не сдержал эмоций, когда пришел в класс, но сразу же извинился перед всеми присутствующими за свой поступок.

Алена Орешкина