В Балакове недобросовестным подрядчиком сорваны сроки капитального ремонта общежития колледжа технологий и менеджмента.

Контракт для развития образования расторгнут. О переносе сроков проекта заявлено на уровне профильного федерального министерства.

Для получения правовой оценки действий подрядчика обращусь в правоохранительные органы.

Однако, возникают вопросы и к заказчику. Например, почему контракт с «неработающим» подрядчиком расторгнут фактически только перед окончанием срока? Почему условиями был предусмотрен и выплачен аванс почти в треть стоимости, а выполненных за восемь месяцев работ нет даже на эту сумму? Получается, что средства, определенные для повышения качества образования в сегодняшнее непростое время, не послужили этой цели в назначенные сроки.

Уверен, что вместе с профильным министерством области удастся получить ответы на важные для воспитания наших детей вопросы и защитить их права. Недопустимы халатное отношение ответственных лиц и безответственность подрядчиков.