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В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина — филиале РАНХиГС проходит сразу несколько открытых интеллектуальных конкурсов.

Это возможность проявить себя, углубить знания по профильным предметам и заработать 7 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в 2027 году.

Вот какие испытания ждут участников:

 «Статус по праву» — конкурс для будущих юристов и всех, кто хочет разобраться в праве. Включает пять секций: от прав человека до трудовых и гражданских правоотношений. Отборочный этап проходит дистанционно до 7 декабря 2026 года, финал состоится 16 декабря 2026 года на базе Института;

 «Социум» — специально для тех, кто готовится к ЕГЭ по обществознанию. Участников ждут занятия от преподавателей Института, дискуссии и разбор ключевых тем по всем сферам общества. Отборочный этап ‒ с 21 января по 29 марта 2027 года. Заключительный этап конкурса пройдет 6 апреля 2027 года;

 Столыпинская олимпиада — для любителей истории. Участвовать могут школьники 8-11 классов (для каждой возрастной группы предусмотрены свои задания). Отборочный этап ‒ дистанционно со 2 ноября 2026 года по 1 марта 2027 года, финал ‒ 10 марта 2027 года очно в Институте;

 «Политический код» — новый интеллектуальный вызов для тех, кто интересуется политикой, устройством государства и современными политическими процессами. Дистанционный отборочный этап стартует 1 декабря 2026 года, а очный заключительный этап пройдет 9 февраля 2027 года;

 «A Bridge to English World» — конкурс по английскому языку для учащихся 8-9 и 10-11 классов. Это возможность показать умение выражать мысли на английском, расширить словарный запас и усовершенствовать языковые навыки. Отборочный этап продлится до 16 марта 2027 года (онлайн), финал ‒ 24 марта 2027 года.

Все очные этапы проходят на одной площадке — в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (г. Саратов, ул. Московская, д. 164).

Главный бонус: победители перечисленных конкурсов получают по 7 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ПИУ РАНХиГС в 2027 году.

С более подробной информацией об участии в конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.

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