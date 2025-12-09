Депутат Гладков намерен инициировать прокурорскую проверку публикаций иноагента

Поводом для обращения в правоохранительные органы стали жалобы жителей Саратова.

Саратовцы обеспокоены контентом в соцсетях, который распространяет признанное иностранным агентом лицо.

По словам депутата Саратовской облдумы Сергея Гладкова, в своих материалах Елена Налимова* призывает граждан к взаимодействию с иноагентами, в том числе к их финансовой поддержке.

Парламентарий расценивает это как попытку формирования положительного образа лиц, поставивших личные интересы выше государственных.

«Подобные заявления — это циничная попытка обелить тех, кто предал интересы страны и народа ради личной выгоды, обеспеченной из-за рубежа», — заявил депутат.

Гладков убеждён, что необходимо оградить граждан от влияния тех, кто, проживая в России, сознательно действует против её интересов. В связи с этим он планирует в ближайшее время направить в компетентные ведомства обращение с требованием провести проверку и дать правовую оценку публичным высказываниям Налимовой* на предмет их соответствия статусу иноагента.

*Признана в России иностранным агентом