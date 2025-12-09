Володин: Расширены меры поддержки участников СВО и их семей

Государственная Дума продолжает работу по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей.

Сегодня принято 4 федеральных закона, предусматривающих:

— бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно;

— продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября;

— предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы;

— преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями бойцов СВО, имеющих статус детей-сирот и выполнявших задачи по отражению вторжения на территорию Российской Федерации;

— право на получение жилья или субсидии вне очереди военнослужащими:

воспитывающими детей-инвалидов старше 18 лет;

решившими продолжить военную службу по контракту после определённых ранений и травм.

Начиная с 2022 года принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей.