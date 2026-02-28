Депутат Гладков попросил проверить активность иноагента в Саратове

К парламентарию обратились жители региона с жалобами на активизацию лиц, имеющих статус иностранного агента.

Сергей Гладков намерен направить запрос в правоохранительные органы для правовой оценки ситуации.

По словам депутата, присвоение статуса иноагента тем, кто выступает против страны, — это не только правовая защита государства, но и отражение позиции большинства граждан. Однако, несмотря на статус, такие лица продолжают попытки вовлекать людей в свою деятельность .

Как отметил Гладков, поступили обращения о том, что иноагент Елена Налимова* организует в Саратове личные встречи через паблики соцсетей. Жители возмущены и просят оградить от иностранного влияния прежде всего детей, которые могут быть вовлечены в эту деятельность в силу возраста .

«Необходимо защищать людей от влияния, целью которого является разрушение нашей страны», — подчеркнул депутат.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Алиса Эай