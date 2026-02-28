Саратовцы снова требуют спасти енота из городской кальянной

В Саратове возобновили сбор подписей за спасение енота из кальян-бара.

Жители Саратова вновь требуют изъять енота по кличке Мико из кальян-бара «Енот» на улице Чернышевского. Новая петиция набрала уже более 600 подписей. Предыдущую кампанию семилетней давности поддержали 1735 человек, но она не принесла результата.

Автор петиции Офеля Даряхова утверждает, что животное выглядит истощенным и испытывает стресс из-за постоянного шума, дыма и большого количества посетителей. Активистка призывает правоохранителей провести проверку.

В администрации заведения настаивают, что условия для енота созданы комфортные: спроектирована особая вентиляция, есть вольер со всеми необходимыми зонами, а дым от кальянов до животного не доходит. Самого Мико привезли из питомника 11 лет назад, и сначала он жил в квартире, но проявил себя слишком активно.

Однако посетители в отзывах описывают другую картину: енот выглядит «полумертвым», вялым и ожиревшим, лежит в вольере под громкую музыку, а посетители курят в нескольких метрах от него.

Напомним, еноты-полоскуны могут жить в неволе до 20 лет. Но при условии хорошего ухода за ними.

Ольга Сергеева