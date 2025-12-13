Депутат Госдумы Колесник пообещал жестокий ответ за атаку ВСУ на Саратов

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что атаки на мирное население со стороны ВСУ не останутся без ответа, и реакция России будет жёсткой.

Он назвал удары по гражданским объектам террористическими методами, которые используются для компенсации неудач на фронте. По мнению депутата, такие действия Киева также направлены на срыв мирных переговоров между Россией и США.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о жертвах после удара по городу и выразил соболезнования семьям двух погибших, пообещав всю необходимую помощь пострадавшим.

Ольга Сергеева