В микрорайоне «Звезда» Саратова завершили строительство большой детской поликлиники

В микрорайоне «Звезда» в Саратове завершилось строительство новой детской поликлиники.

Учреждение, рассчитанное на 150 посещений в смену, скоро откроется для пациентов.

Возведение поликлиники стало ответом на обращения жителей, жаловавшихся на отсутствие социальной инфраструктуры в активно застраивающемся районе. Ранее они направляли соответствующий запрос председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Это уже не первый социальный объект в микрорайоне — ранее здесь были построены школа, взрослая поликлиника, детский сад и сквер. В планах на следующий год значится создание нового парка.

Ольга Сергеева