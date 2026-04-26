Депутат Госдумы Панков рассказал о строительстве школьных стадионов в Заводском районе

Николай Панков проинспектировал строительство стадионов и площадок в школах Заводского района Саратова.

Депутат Госдумы посетил школы и детские сады областного центра, где реализуется депутатский проект спикера ГД Вячеслава Володина по восстановлению школьных стадионов и установке игровых площадок. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам парламентария, в школе № 106 на месте обветшалой спортплощадки началось строительство современного стадиона для занятий спортом и сдачи норм ГТО. Аналогичные работы стартовали в школах № 78 и № 34. В школе № 16, которая готовится отметить 90-летие, впервые с момента основания идёт капитальный ремонт. Помимо стадиона там появится игровая площадка для младших классов.

В детских садах № 62 и № 115 уже устанавливают современные безопасные игровые комплексы. Панков отметил, что с родителями и учителями договорились совместно контролировать ход работ и вносить предложения — по цвету покрытия, благоустройству и другим деталям.

Депутат подчеркнул, что подрядчики несут особую ответственность за установку площадок, поскольку главное — это комфорт и безопасность детей.

Ольга Сергеева