В Саратове снесли более 600 торговых павильонов и баннеров

В Саратове, Энгельсе и Балакове с начала года демонтировали почти 900 незаконных объектов.

В крупнейших городах региона продолжается модернизация городской среды и борьба с незаконными рекламными конструкциями, торговыми точками и гаражами, не отвечающими требованиям безопасности. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о промежуточных итогах работы.

Процесс начался с инвентаризации объектов в 2024 году. Для систематизации была создана специальная комиссия, которая проверяет законность размещения билбордов и павильонов. С начала 2025 года в области демонтировано свыше 4,5 тысяч незаконных объектов. С начала 2026 года ликвидировано 873.

По данным на 2026 год, в Саратове демонтировали 688 объектов (включая павильоны, баннеры, гаражи и автостоянки). В Энгельсе — 135, в Балаково — 50.

Бусаргин подчеркнул, что работа продолжится: сейчас в судах находятся дела о демонтаже еще более 500 конструкций. Губернатор поручил муниципалитетам вести постоянный мониторинг территорий и разрабатывать альтернативные места для законного размещения объектов.

Ольга Сергеева