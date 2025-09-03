Депутат из Саратова осудил думающих лишь о своем кармане застройщиков

Депутат облдумы Роман Грибов поддержал позицию губернатора по строительству новой школы в Ленинском районе Саратова.

Он отметил, что район страдает от переполненности школ и нехватки земель из-за бесконтрольной застройки «человейниками» в прошлом.

Грибов раскритиковал попытки бывших собственников завода «Карат» (ныне проживающих в ОАЭ) навязать властям свой участок под строительство через информационные провокации.

Депутат подчеркнул, что при выборе места для школы приоритетом должны быть интересы жителей, а не бизнес-авантюры.