Саратовские мусульмане поделились секретами создания крепких семей

В Саратове состоялся уникальный семинар «Хочу семью, но не могу найти супруга(у)».

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, семинар был организован «Никах студией» и Благотворительным Фондом «Юмарт» при поддержке Духовного управления мусульман Саратовской области.

Под одной крышей собрались как тех, кто только задумывается о создании семьи, так и тех, кто уже состоит в браке и стремится к его укреплению.

Участников и гостей поприветствовал муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов. Он прочитал аяты из Священного Корана и напомнил присутствующим о неоценимой значимости крепкой семьи в Исламе как основы благополучия общества.

В своем приветственном слове член Совета Благотворительного Фонда «Юмарт» Рашид-эфенди Муляев отметил важность подобных мероприятий для поддержки мусульманской молодежи и укрепления семейных ценностей.

К участникам обратилась руководитель «Никах-студии» Люзия-ханум Акчурина. Она рассказала о работе своего проекта, подчеркнув цели и задачи организации в деле содействия мусульманам в создании крепких семейных союзов.

Ведущим семинара выступил приглашённый из Казани эксперт по семейным отношениям с 15-летним практическим стажем, автор курсов «Никах на всю жизнь» и «Счастливая семейная жизнь — это реальность», практикующий исламский богослов, семейный медиатор и консультант Наиль-хазрат Губайдуллин.

Участники семинара получили ценные знания и практические рекомендации по исламским принципам знакомства, психологическим аспектам и борьбе со страхами. Особое внимание было уделено вопросам нравственной готовности к созданию семьи, а также основным проблемам, возникающим на начальных этапах отношений. Участники ознакомились с работающими методами и реальными примерами того, как мусульмане находят вторых половинок. Наиль-хазрат также детально разобрал главные ошибки, которые приводят к длительным и безрезультатным поискам, и предложил конкретный план действий для их предотвращения.