Депутат Калинин наградил саратовских участников Движения Первых

В Саратове прошла Конференция регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Саратовской области, которая уже 3 года объединяет самых целеустремленных и активных участников.

На Конференции присутствовали члены Совета регионального отделения Движения Первых Саратовской области, 200 делегатов из числа школьников, студентов, педагогов и представителей родительского сообщества со всего региона.

В ходе конференции участники подвели итоги работы регионального отделения и Советов Первых за 2025 год, наметили планы и основные направления деятельности на 2026 год.

Под занавес депутат Саратовской облдумы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин отметил благодарностями активистов Движения Первых Саратовской области – Татьяну Богданову, Анастасию Самойлову, Илью Душкова, Марию Гараган, Марию Колодченко.

«Движение Первых реализует множество ярких и интересных национальных, федеральных, региональных проектов. Благодарю активистов Движения за активную поддержку значимого, масштабного проекта: «Всероссийский фестиваль военно-патриотического короткометражного кино для детей и молодёжи «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ», в рамках которого тысячи школьников нашего региона могут познакомиться с кинофильмами, рассказывающими о событиях Великой Отечественной войны и сделать правильный выбор в жизни», — подчеркнул один из организаторов и член жюри фестиваля «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» Вячеслав Калинин.