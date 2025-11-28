Саратовская кадетская школа отметила 25-летний юбилей

В Большом зале Института войск национальной гвардии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания Саратовской кадетской школы-интернат № 1 им. Б.Н. Еремина.

В мероприятии приняли участие руководство учебного заведения, представители министерства образования Саратовской области, депутатского корпуса, ветеранских и общественных организаций, а также педагогический состав и воспитанники школы.

В рамках юбилейной программы была представлена историческая хроника развития кадетского движения и деятельности школы. Со сцены прозвучали приветственные слова от официальных лиц, включая заместителя министра образования Михаила Попова, после чего состоялась церемония награждения сотрудников учреждения ведомственными наградами и почетными грамотами.

«Саратовская кадетская школа имени Ерёмина на протяжении четверти века является флагманом в системе патриотического воспитания молодёжи. Здесь формируют не только сильных духом защитников Отечества, но и ответственных граждан, настоящих патриотов своей страны. Уверен, что школа и впредь будет достойно выполнять свою миссию, сохраняя и приумножая традиции кадетства», — отметил Попов.

Накануне, на территории учебного заведения состоялась церемония открытия памятника кадетам «Преемственность поколений». В мероприятии приняли участие губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, ветераны, представители духовенства и курсанты. В ходе торжественного митинга был осуществлен вынос государственного флага, прозвучал гимн Российской Федерации и состоялось освящение монумента, — сообщает региональное министертсво образования.

