Депутат Калинин поддержал инициативу Росалкогольтабакконтроля по встрече с ветераном СВО

Вячеслав Калинин принял участие во встрече сотрудников Росалкогольтабакконтроля с ветераном специальной военной операции, где обсудили важность гуманитарной поддержки и патриотического воспитания.

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин поддержал инициативу Росалкогольтабакконтроля по организации встречи с ветераном специальной военной операции. Мероприятие прошло 28 ноября с участием сотрудников ведомства.

Встреча была посвящена беседе с Русланом Хатуевым, сотрудником Роструда, который добровольцем отправился в зону СВО. Он поделился с аудиторией подробностями службы, боевыми задачами и историями о фронтовой взаимовыручке. Участники почтили память погибших минутой молчания.

Отвечая на вопросы, ветеран особо подчеркнул огромную значимость поддержки из тыла. «Воодушевляющие письма и посылки придают бойцам силу и уверенность, порой даже больше, чем материальное снабжение», — отметил он.

Вячеслав Калинин оценил важность таких диалогов. «Подобные встречи сотрудников надзорных ведомств с ветеранами очень важны. Они позволяют из первых уст услышать о подвигах, задать вопросы и укрепить патриотический дух, что приближает нашу общую Победу», — заявил депутат.

Алика Толоконникова