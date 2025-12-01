Вечная память герою: в Саратовской области простились с Михаилом Сенькиным

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области 56-летний Михаил Сенькин. Об этом сообщила администрация Балаковского района.

Михаил Юрьевич родился 4 ноября 1969 года в селе Казачка. Он погиб 11 апреля 2025 года при выполнении боевых задач.

Глава Балаковского района выразил соболезнования родным, назвав Михаила Сенькина настоящим героем, отдавшим жизнь за безопасность Родины и проявившим невероятную храбрость.

Церемония прощания состоялась 2 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе города Балаково.

Алика Толоконникова