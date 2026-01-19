Депутат Калинин поддержал инициативу «Справедливой России» по защите прав наследников

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов приветствовал решение ГД, поддержавшей в первом чтении правительственный законопроект о защите прав наследников, которые вынуждены погашать долги по налогам своих умерших родственников.

Лидер СР подчеркнул, что Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект для защиты интересов граждан, которые вынуждены погашать долги по налогам за своих умерших родственников, напомнив проблематику: сегодня, если гражданин умирает, его родственники получают в наследство не только наследство, но и налоговые долги.

Президент Медиахолдинга «Ветеранские вести», эксперт Комитета Госдумы по обороне, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин выразил солидарность с позицией Миронова. Политик отметил, что наследники должны иметь возможность наследовать не только имущество и деньги своего умершего родственника, но и привилегии со льготами, которыми он пользовался при жизни.

«Часто думское большинство или правительство страны перенимает идеи фракции СР, преподнося как собственные. Наша партия и на это согласна, лишь бы лучше жилось нашим соотечественникам, в интересах которых и принимаются законопроекты. Фракция СР в федеральном парламенте получает обратную связь от жителей России, чтобы систематизировать существующие проблемы, с предложением Госдуме последующих путей их решения», – отметил Вячеслав Калинин.