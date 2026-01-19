Саратовская областная Дума внедряет систему электронного голосования

В Саратовскую областную Думу внесен законопроект, расширяющий способы проведения голосования при назначении региональных Уполномоченных по правам человека и по правам ребенка.

Поправки, инициатором которых выступил председатель заксобрания Алексей Антонов, дают возможность проводить процедуру не только с помощью традиционных бумажных бюллетеней, но и посредством электронной системы голосования.

«Электронная система голосования с автоматическим подсчетом голосов позволяет мгновенно получать результат, сократив время кадровых процедур на заседании Думы, а защищенные протоколы передачи данных гарантируют анонимность каждого конкретного голоса при подведении итогов, так что принцип конфиденциальности выбора депутатов сохранится», — рассказал Алексей Антонов.

Напомним, назначение на указанные должности находится в компетенции областной Думы. Кандидатура, согласованная на федеральном уровне и отвечающая требованиям регионального закона, выносится на тайное голосование. Назначенным на пост считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов областной Думы.

Об этом информирует 19 января пресс-служба облдумы.

Подготовила Ольга Сергеева