Депутат Калинин поможет жильцам саратовского дома без лифта

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин провел очередной личный прием граждан.

В частности, к парламентарию у обратились жильцы одного из многоквартирных домов Саратова по вопросу некачественного оказания жилищно-коммунальных услуг. Отметим, что дом – 9-этажный, в нём проживает много пенсионеров, многодетные, участники СВО. Горожане рассказали, что сталкиваются со множеством проблем.

Например, неизвестно, по каким причинам, но данный дом был сдан в эксплуатацию в 1975-м году с лифтовыми шахтами, но без лифтового оборудования. Без лифта здание просуществовало, как общежитие техникума – до 2014-го года. В 2014 году дому присвоен статус МКД, но проблема осталась. С тех пор на доме побывало несколько УК, все они приходили, банкротились, про лифт говорили – невозможно сделать.

Кроме того, в доме бойлер не менялся с момента его сдачи в эксплуатацию. Он утерял свои функции, в 2024 году его трижды рвало давлением воды, которую подают, полторы недели люди сидели без воды. Цена данного бойлера – по разным версиям, колеблется от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Вячеслав Калинин направил соответствующее обращение прокурору Саратовской области с просьбой принять все необходимые меры по предотвращению нарушений жилищных прав жителей многоквартирного дома.