Депутат Калинин поздравил с наступающим Новым годом

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин в преддверии Нового 2026 года обратился с поздравительной речью к жителям региона и всем гражданам России.

«Дорогие земляки-саратовцы, соратники, братья и сёстры! От всей души поздравляю вас с наступающим праздником!» — написал парламентарий в соцсетях.

В своём обращении депутат пожелал саратовцам и всем россиянам семейного благополучия, мирного неба, созидательных мыслей и реальных дел на благо страны.

«Желаю доброго настроя, благих идей, эффективных решений и системных свершений. Помощи Божией во всех светлых начинаниях!» — подчеркнул Вячеслав Калинин.

Он также выразил уверенность в единстве и силе граждан. «Вместе мы — сила!» — отметил депутат. Калинин поздравил всех с наступающим 2026 годом, пожелав новых успехов и свершений.

Ольга Сергеева