На дорогах региона задействовано более 280 единиц техники для борьбы со снегом

В связи с продолжающимися осадками в большинстве районов области работа дорожных служб ведется в усиленном режиме.

Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства, на магистралях регионального значения в круглосуточном режиме работает 281 единица спецтехники. Основная задача — непрерывная обработка полотна песко-соляной смесью для предотвращения образования гололеда. На данный момент уже использовано свыше 2300 тонн противогололедных материалов. Все подрядные организации переведены на круглосуточное дежурство.

«Все дорожные службы находятся в состоянии повышенной готовности. При ухудшении погодных условий мы оперативно увеличим количество задействованной техники», — отметили в профильном ведомстве.

Министерство также обратилось к автомобилистам с рекомендацией по возможности отложить дальние поездки до нормализации метеообстановки и быть предельно внимательными на трассах.

Ольга Сергеева