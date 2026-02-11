Депутат Калинин призвал полностью запретить работу микрофинансовых организаций и коллекторов

Заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин («Справедливая Россия») публично поддержал инициативу лидера партии Сергея Миронова о полном запрете деятельности микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в стране.

Поводом для заявления стали данные о том, что в 2025 году коллекторы выкупили рекордный за три года объём просроченных долгов МФО — 113,4 млрд рублей. Это на 27,4% больше, чем в 2024 году.

Вячеслав Калинин полностью согласился с позицией Миронова, который назвал этот бизнес антинародным и предложил вместо него создать государственный банк для льготного кредитования, а также провести долговую амнистию для граждан.

«За последние годы население России существенно увеличило объём закредитованности. Однако одно дело, когда кредит оформляется в банке… Совсем иначе дело обстоит в микрофинансовых организациях. В погоне за прибылью МФО не проверяют платежеспособность… и выдают кредиты под сумасшедшие проценты», — заявил Калинин.

Депутат подчеркнул, что пришло время на федеральном уровне законодательно запретить как деятельность МФО, так и работу коллекторов.

Ольга Сергеева